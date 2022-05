JBr News #389 – Ainda vai rolar água debaixo da ponte eleitoral

O senador Jaques Wagner (PT-BA) é carioca de nascimento, mas cresceu e viveu a vida inteira na Bahia

No JBr News de hoje:

O senador Jaques Wagner (PT-BA) é carioca de nascimento, mas cresceu e viveu a vida inteira na Bahia. E incorporou, assim, a calma, cautela e posicionamento do comportamento baiano. Assim, preferiu não ficar muito entusiasmado com a última pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira e que falamos no último JBr News. Por enquanto, ele prefere dizer aos seus companheiros de PT como dizia Chico Buarque naquela canção: “Não se afobe não, que nada é pra já”. É o que Rudolfo Lago traz para o JBr News. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!