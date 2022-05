JBr News #387 – Para entender a fábrica de ignorância

Você já ouviu falar em Agnotologia? Trata-se da ciência que estuda a produção deliberada de ignorância

Você já ouviu falar em Agnotologia? Trata-se da ciência que estuda a produção deliberada de ignorância. O termo foi cunhado em 2005 pelo historiador norte-americano Robert Proctor. Essa fábrica de ignorância ganhou matrizes novas e ampliadas nas redes sociais, e passou a ser usada massivamente na política, dentro das estratégias de nomes como o ex-presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro. Rudolfo Lago explica melhor como funciona essa fábrica. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!