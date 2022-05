JBr News #384 – Quem fica? O Lula Lá ou o Paz e Amor?

Há dois jingles para Lula circulando. Um replica o de 1989 e parece falar mais aos eleitores de esquerda. O outro lembra o de 2002, do “Lulinha Paz e Amor”

Há dois jingles para Lula circulando. Um replica o de 1989 e parece falar mais aos eleitores de esquerda. O outro lembra o de 2002, do "Lulinha Paz e Amor". Qual dos dois Lula vai prevalecer? Ou ele conseguirá conciliar os dois? É o comentário de Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.