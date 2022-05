JBr News #382 – Os prejuízos de uma Justiça politizada ou de uma política justiceira

A queda de braço entre o Executivo do presidente Jair Bolsonaro e o Judiciário do STF gera insegurança jurídica

No JBr News de hoje:

Isso já está virando motivo de preocupação para empresários e parlamentares ligados ao empreendedorismo.