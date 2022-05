JBr News #381 – Os mortos verdadeiros são mais importantes que os falsos

Está para estrear um filme que conta uma incrível história real da Segunda Guerra Mundial

No JBr News de hoje:

Está para estrear um filme que conta uma incrível história real da Segunda Guerra Mundial em que os aliados pegaram um cadáver e o jogaram no mar como se ele fosse um falso oficial com planos secretos igualmente falsos indicando uma invasão de territórios na Itália. Ou seja: já tem coisa de 80 anos, pelo menos, que os militares se valem de fake news nas suas estratégias. A novidade está na replicação dessas práticas na política. A má notícia para os estrategistas de Bolsonaro é que talvez o truque tenha sido descoberto agora. E que um efeito colateral dessa estratégia de guerra comece a ser sentida. Os mais de 600 mil cadáveres reais podem comover muito mais. Veja no JBr News. Quais serão as repercussões desta decisão nas eleições? Será que toda a Operação Lava-Jato não vale mais, ou será que parte ainda vale? Esse é o assunto do JBr News. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!