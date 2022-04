JBr News #380 – Como o STF reagirá à provocação de Jair Bolsonaro?

Aparentemente, o STF está tendo dificuldades para encontrar a melhor forma de reagir à provocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro

No JBr News de hoje:

Aparentemente, o STF está tendo dificuldades para encontrar a melhor forma de reagir à provocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro ao conceder perdão ao deputado Daniel Silveira. Mas poderá o Supremo simplesmente engolir a provocação? Ou acabará assim enfraquecido? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Quais serão as repercussões desta decisão nas eleições? Será que toda a Operação Lava-Jato não vale mais, ou será que parte ainda vale? Esse é o assunto do JBr News. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!