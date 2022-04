JBr News #379 – Como o Brasil reagirá à decisão da ONU sobre Lula?

O comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu que Lula teve seus direitos políticos violados em 2018 e que a proibição de concorrer às eleições naquele ano foi arbitrária

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

O comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu que Lula teve seus direitos políticos violados em 2018 e que a proibição de concorrer às eleições naquele ano foi arbitrária. Encontrou sete fatos que demonstram que o ex-juiz Sergio Moro foi parcial no julgamento. Que ele e a acusação, o Ministério Público, estavam em conluio para levar Lula à condenação. Que houve arbitrariedade quando ele foi conduzido coercitivamente para depor. Quais serão as repercussões desta decisão nas eleições? Será que toda a Operação Lava-Jato não vale mais, ou será que parte ainda vale? Esse é o assunto do JBr News. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!