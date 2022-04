JBr News #378 – Liberdade de expressão para o quê?

Como se dá o ato pela “liberdade de expressão” promovido por Bolsonaro, que defende o regime militar?

No JBr News de hoje:

Como se dá o ato pela "liberdade de expressão" promovido por Bolsonaro, que defende o regime militar que praticava censura aos meios de comunicação? Ele será para permitir a publicação de verdades inconvenientes ou de mentiras convenientes? É o JBrNews de hoje.