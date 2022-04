JBr News #377 – Quem paga para ver o jogo perigoso do presidente?

Bolsonaro conseguiu trucar o STF desta vez? Talvez tenha conseguido acertar caminho mais incômodo para o inimigo

Bolsonaro conseguiu trucar o STF desta vez? Talvez tenha conseguido acertar caminho mais incômodo para o inimigo, já que agora o STF sabe que terá agora de conduzir os próximos passos com o máximo de cuidado, para não provocar novo esgarçamento político maior. Mas, afinal, quem é que ganha com isso. Parte do mercado financeiro já começa a alertar que ninguém. É o que Rudolfo Lago analisa no JBr News de hoje.