JBr News #375 – Até onde irá o novo confronto entre Bolsonaro e o Judiciário?

A temperatura em Brasília voltou a subir como só se vira em setembro do ano passado, antes do recuo na ocasião do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Bolsonaro afronta o STF com o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira. Onde isso irá terminar? Há como o país sair incólume dessa disputa? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.