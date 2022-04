JBr News #374 – O PT reorganiza a casa

Há uma avaliação de que nas últimas semanas Lula andou errando e Bolsonaro acertando

Há uma avaliação de que nas últimas semanas Lula andou errando e Bolsonaro acertando. O que leva o PT a querer dar um freio de arrumação na campanha.