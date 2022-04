JBr News #373 – O fator Damares e o voto evangélico

Segundo um interlocutor da ex-ministra da Mulher Damares Alves, o voto evangélico feminino hoje se move “entre o bolso e a alcova”

Segundo um interlocutor da ex-ministra da Mulher Damares Alves, o voto evangélico feminino hoje se move "entre o bolso e a alcova". Ou seja, entre o impacto da inflação na vida das pessoas e as questões de gênero e o tema tabu do aborto. É em torno desse pêndulo que Damares se movimento cumprindo uma missão dada por Jair Bolsonaro de garantir para ele o voto das mulheres evangélicas. Esse é o tema do JBrNews de hoje.