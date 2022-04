JBr News #371 – Simone Tebet repetirá Itamar 98?

Se vingar a chapa Simone Tebet/Luciano Bivar como a alternativa da terceira via, teríamos aí uma candidatura de mais de R$ 1 bilhão

No JBr News de hoje:

Se vingar a chapa Simone Tebet/Luciano Bivar como a alternativa da terceira via, teríamos aí uma candidatura de mais de R$ 1 bilhão. Mas será que isso vai acontecer? Ou o MDB acabará repetindo o que fez em 1998 quando defenestrou a candidatura de Itamar Franco? É o JBrNews de hoje.