JBr News #368 – O instinto de sobrevivência empaca a terceira via

A bancada do MDB no Senado tem 13 integrantes. Um deles é a candidata do partido à Presidência, Simone Tebet

A bancada do MDB no Senado tem 13 integrantes. Um deles é a candidata do partido à Presidência, Simone Tebet. Uma situação que não impede que seis dos seus colegas, a metade, tenha confirmado presença em um jantar de apoio ao candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, na casa do ex-senador cearense Eunício Oliveira, ele também um emedebista.

A forte presença de emedebistas no jantar de Eunício para Lula é uma clara demonstração da distância que há entre a intenção de união dessas candidaturas da tal terceira via e a prática.

Será que existe espaço para a tal união da terceira via ou a praticidade em buscar apoio de candidatos que estão mais acima nas pesquisas falará mais alto? Veja no JBr News!

