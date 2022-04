JBr News #367 – Ser ou não ser conservador, eis a questão de Lula / Alckmin

Alckmin se filou ao PSB, mas nem por isso se tornou socialista! O vice de Lula continua a ser conservador

No JBr News de hoje:

Alckmin se filou ao PSB, mas nem por isso se tornou socialista! O vice de Lula continua a ser conservador, porém isso não é uma desvantagem para o ex-presidente. Pelo contrário, quebra as resistências de quem rejeita um candidato de esquerda. Essa é a analise que Alexandre Jardim e Rudolfo Lago fazem no JBr News.

