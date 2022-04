JBr News #364 – De tanto drible da vaca, ela vai indo pro brejo…

A disputa eleitoral vai virando uma estranha corrida de manobristas

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A disputa eleitoral vai virando uma estranha corrida de manobristas. Em vez da sexta marcha, engata-se a marcha-à-ré. É o que Rudolfo Lago comenta no JBrNews de hoje.

