JBr News #363 – Para onde irão os votos de Moro?

No JBr News de hoje:

Pelo menos neste momento, o ex-juiz Sergio Moro saiu da disputa eleitoral, embora há quem ainda ache que mais adiante ele possa voltar. De qualquer modo, caso Moro deixe a disputa, porá onde irão os seus votos. É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews desta sexta-feira.