JBr News #362 – A confiabilidade pode ser o mistério da calça apertada

Por que João Doria, mesmo sendo o padrinho da primeira vacina contra a covid-19, patinou na disputa presidencial?

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Por que João Doria, mesmo sendo o padrinho da primeira vacina contra a covid-19, patinou na disputa presidencial? A falta de confiança pode ser a chave da resposta, comenta Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!