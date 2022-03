JBr News #361 – O que Bolsonaro afinal quer fazer com a Petrobras?

Mais uma troca na cadeira no comando da Petrobras! Sai o general Silva e Luna, entra o economista Adriano Pires

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Mais uma troca na cadeira no comando da Petrobras! Sai o general Silva e Luna, entra o economista Adriano Pires no comando da Petrobras. A troca não vai estabelecer uma mudança na política de preços da companhia de petróleo. Então por que a troca? Seria uma mexida cosmética, só para dizer aos seus eleitores que está fazendo algo paratentar resolver o problema? Rudolfo Lago analisa essa questão no JBr News de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!