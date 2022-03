JBr News #358 – Paradoxo do presidente que cresce junto com a inflação?

Inflação subindo, os preços dos alimentos e da gasolina cada vez mais altos

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Inflação subindo, os preços dos alimentos e da gasolina cada vez mais altos. No meio de toda esta situação, seria mesmo possível que um presidente crescesse nas pesquisas para reeleição? Depois de duas pesquisas que indicavam avanço de Bolsonaro, a pesquisa da Ipespe mostra que ele está parando de subir. Por que a diferença? Pelo intervalo de tempo entre as rodadas das pesquisas, Enquanto no caso da Datafolha, a última foi em dezembro do ano passado, o Ipespe vem fazendo pesquisas a cada quinze dias. É o que Alexandre Jardim e Rudolfo Lago analisam no JBr News de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!