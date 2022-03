JBr News #357 – Alckmin é o auxílio conservador de Lula

Diante do fracasso da terceira via, os conservadores estão voltando para Bolsonaro

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A pesquisa Ideia/Exame mostra por que Lula precisa de Alckmin. Diante do fracasso da terceira via, os conservadores estão voltando para Bolsonaro. Alckmin entra, então, como uma garantia para que Lula não perca tantos votos ao centro e à direita. É o que explica Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!