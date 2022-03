JBr News #356 – Como o rolo evangélico complica Bolsonaro

A denúncia de que o ministro da Educação Milton Ribeiro privilegiava alguns líderes religiosos evangélicos

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A denúncia de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, privilegiava alguns líderes religiosos evangélicos na destinação de verbas do seu ministério já é grave em si mesma. Mas outros aspectos complicam ainda mais a vida de Jair Bolsonaro neste momento. Entenda no JBrNews de hoje.