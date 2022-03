JBr News #355 – Lula combinou com os russos?

Na Copa de 1958, surgiu a história da célebre frase de Garrinha sobre “combinar com os russos”

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Na Copa de 1958, surgiu a história da célebre frase de Garrinha sobre "combinar com os russos". Que virou um clássico sobre a distância que muitas vezes há entre o que se pensa na teoria e o que acontece na prática. Lula vem costurando acordos à direita para ampliar sua candidatura. Mas, diante de reações vindas do PT e da esquerda, fica a pergunta: Lula "combinou com os russos"? É o JBrNews de hoje.