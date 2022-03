JBr News #353 – Os ventos da economia atingem as eleições de outubro

Os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira ajudam a reforçar como de fato a economia será o grande tema do debate eleitoral deste ano

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira ajudam a reforçar como de fato a economia será o grande tema do debate eleitoral deste ano. O desemprego caiu, mas a renda do trabalhador brasileiro caiu também. A inflação sobe, e especialmente sobe a inflação da cesta básica, mostrando que a carestia talvez seja maior para o pobre que para o rico. Como isso impactará no resultado de outubro? É o tema do JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!