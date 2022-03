JBr News #352 – A doença agora é no bolso

A pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que a pandemia neste momento vai deixando de ser uma preocupação do brasileiro

A pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que a pandemia neste momento vai deixando de ser uma preocupação do brasileiro, substituída pela preocupação com o bolso, com a economia. Por enquanto, esse cenário de alívio com a saúde vem beneficiando Bolsonaro. Mas será algo sustentável para ele, dado o aumento da crise econômica.