JBr News #349 – A economia e nós, os estúpidos

A inflação sobe acima de 1% em fevereiro. E a alta dos combustíveis deve pressionar ainda mais os preços no futuro

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A inflação sobe acima de 1% em fevereiro. E a alta dos combustíveis deve pressionar ainda mais os preços no futuro. Diante disso, a pergunta que fica é: de que forma isso afetará a política nos próximos dias. É como disse certa vez o marqueteiro de Bil Clinton, James Carville: "É a economia, estúpido"? É o que discutem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.