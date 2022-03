JBr News #347 – Uma solução mais permanente para a questão dos combustíveis

O barril de petróleo já passou de US$ 120 e pode bater os US$ 200 com o agravamento da guerra entre Rússia e Ucrânia

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O barril de petróleo já passou de US$ 120 e pode bater os US$ 200 com o agravamento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, para além da guerra, a impressão de que a política de paridade com os preços internacionais acabaria levando a esse risco era já há algum tempo pedra cantada. Por isso, a questão exige uma solução sustentável e permanente. E não somente saídas emergenciais para apagar o incêndio da atual crise. É o JBrNews de hoje.