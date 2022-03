JBr News #345 – A melhora do PIB é a recuperação em “V” prometida por Paulo Guedes?

O PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021 em comparação com 2020. Uma notícia recebida com muita comemoração pela equipe econômica

O PIB brasileiro cresceu 4,6% em 2021 em comparação com 2020. Uma notícia recebida com muita comemoração pela equipe econômica, apontada como a constatação de que Paulo Guedes tinha razão quando previu uma recuperação em "V". Mas será que é isso mesmo? O crescimento apontado é algo que vai se sustentar ao longo do ano ou terá sido mero voo de galinha? É o tema da conversa entre Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.