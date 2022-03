JBr News #344 – Teremos tempos de violência?

As grandes manifestações a favor e contra o governo que foram vistas no ano passado ainda não aconteceram este ano

As grandes manifestações a favor e contra o governo que foram vistas no ano passado ainda não aconteceram este ano. Mas tudo indica que elas voltarão a acontecer com o calor da disputa eleitoral. E o atentado contra a sede do PT de Campinas aponta para um outro risco: que tais manifestações sejam violentas. É o tema do JBrNews de hoje.