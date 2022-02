JBr News #342 – O que temos a ver com a guerra na Rússia?

À primeira vista, o conflito no Leste Europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, parece algo distante de nós

À primeira vista, o conflito no Leste Europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, parece algo distante de nós. Mas, primeiro, trata-se de uma guerra envolvendo uma das maiores potências militares do mundo. Também um dos maiores produtores de petróleo. Ou seja, a guerra nos afeta. E pode nos afetar politicamente, pelas posições controversas a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o tema do papo de hoje entre Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews.