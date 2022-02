JBr News #341 – Pode até ser “Tabajara”, mas é corrupção

Bolsonaro triplica o gasto com cartão corporativo. Gasta R$ 900 mil em uma semana de férias

Integrantes da família Gracie fraudam o cadastro para receber auxílio emergencial. Bolsonaro triplica o gasto com cartão corporativo. Gasta R$ 900 mil em uma semana de férias. E Mário Frias e seu subsecretário R$ 78 mil em uma viagem aos Estados Unidos. O dinheiro pode ser pouco, mas isso também é corrupção.