JBr News #338 – As eleições ainda correm risco?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) muda de comando na semana que vem. Sai Luís Roberto Barroso, entra Edson Fachin

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) muda de comando na semana que vem. Sai Luís Roberto Barroso, entra Edson Fachin. E, no momento da mudança, retornam os questionamentos às urnas eletrônicas. O TSE tornou público um calhamaço de 700 páginas de respostas ao Exército sobre o sistema de votação. Uma espécie de vacina contra qualquer questionamento. Mas fica a dúvida: há risco envolvendo as eleições? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!