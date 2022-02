JBr News #332 – Bolsonaro e as vozes da seca

Magno Martins é um dos mais conhecidos jornalistas nordestinos. Fala para uma cadeia de mais de 40 emissoras do Nordeste

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Magno Martins é um dos mais conhecidos jornalistas nordestinos. Fala para uma cadeia de mais de 40 emissoras do Nordeste. Ontem, ele fez um editorial repudiando os adjetivos pejorativos que o presidente Jair Bolsonaro vem seguidamente reservando aos nordestinos. Pelo alcance que tem, Magno Martins seria uma das fortes vozes da seca. Nesse sentido, seu recado para o presidente é importante. É o tema do JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!