JBr News #331 – É possível liberdade para por fim à liberdade?

A polêmica em torno do programa Flow e a defesa que seu apresentador Monark faz do nazismo

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A polêmica em torno do programa Flow e a defesa que seu apresentador Monark faz do nazismo nos remete ao que ensina a Bíblia. Se Caim não tinha liberdade para matar Abel, não podemos, por coerência, ter liberdade para defender situações ou regimes que levem da mesma forma à morte dos nossos irmãos. É o comentário do JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!