JBr News #330 – Casamento Lula/Alckmin está marcado. Falta só saber se Kassab será padrinho

No JBr News de hoje:

De acordo com o PSB, a aliança de Lula com Alckmin está 99,9% certa. Ou seja, o casamento está marcado, e Lula vai pavimentando o caminho da sua aliança. Resta agora saber se ele conseguirá incluir o PSD de Gilberto Kassab na união.