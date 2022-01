JBr News #329 – O esquema de rachadinha volta a pairar sobre a cabeça de Bolsonaro

Um ex-assessor de Jair Bolsonaro confirma a existência do esquema de rachadinha

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Um ex-assessor de Jair Bolsonaro confirma a existência do esquema de rachadinha. Não somente no gabinete de Flávio Bolsonaro, mas também no próprio gabinete do hoje presidente da República quando era deputado federal, e no de Carlos Bolsonaro como vereador. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago retornam ao seu papo tradicional de sexta-feira no JBrNews para comentar as repercussões dessa nova denúncia. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!