JBr News #325 – A decisão é de Lula

Quem vai decidir o candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva é o próprio ex-presidente Lula

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Se uma parcela do PT é contra o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ser o candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, isso importa muito pouco. Quem vai decidir é Lula. Sempre foi assim no PT. É o tema do JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!