JBr News #320 – Lula e Alckmin juntos para 2022

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.No último JBrNews de 2021, a análise mira em 22 após a presença de políticos de diversos partidos no evento-teste da “pré-lançamento” de Lula/Alckmin à Presidência da República! Alexandre Jardim analisa e já convida para os conteúdos especiais de final de ano do Imagrem&Credibilidadde… Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!