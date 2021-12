JBr News #318 – Em 2022, o prato será Lula com Chuchu?

Os dois foram adversários nas eleições de 2018. Na ocasião, o PT de Lula cunhou para Geraldo Alckmin o apelido de “picolé de chuchu”

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os dois foram adversários nas eleições de 2018. Na ocasião, o PT de Lula cunhou para Geraldo Alckmin o apelido de “picolé de chuchu”. Mas a política dá voltas, e agora articula-se para que o outrora considerado insosso ex-governador de São Paulo seja o candidato a vice na chapa do petista. Isso irá de fato prosperar? É o que debatem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!