JBr News #311 – É possível Moro ser terceira via com mais de 60% de rejeição?

A pesquisa Quaest mostra de fato Sergio Moro descolocando-se de Ciro Gomes para se consolidar na terceira posição da corrida eleitoral

A pesquisa Quaest mostra de fato Sergio Moro descolocando-se de Ciro Gomes para se consolidar na terceira posição da corrida eleitoral. Mas até onde isso de fato significa que ele possa vir a se consolidar mesmo como terceira via? Que chances ele tem de ultrapassar de fato Bolsonaro? É o que analisa Rudolfo Lago, no JBrNews de hoje.