JBr News #308 – Até que ponto o Auxílio Brasil influirá nas eleições?

Não resta dúvida de que o Senado, ao aprovar a PEC dos Precatórios, deu ao presidente Jair Bolsonaro a ferramenta com que ele sonhava para tentar voltar a ser competitivo em 2022

No JBr News de hoje:

Não resta dúvida de que o Senado, ao aprovar a PEC dos Precatórios, deu ao presidente Jair Bolsonaro a ferramenta com que ele sonhava para tentar voltar a ser competitivo em 2022: a chance de aumentar o benefício do Auxílio Brasil para R$ 400. Mas até que ponto isso de fato poderá influenciar na corrida eleitoral? É o que debatem Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews desta sexta-feira.