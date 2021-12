JBr News #307 – Senado decidiu dar ao Presidente o Auxílio Brasil

Hoje o Senado decidiu dar ao Presidente o Auxílio Brasil para disputar as eleições

No JBr News de hoje:

Hoje o Senado decidiu dar ao Presidente o Auxílio Brasil para disputar as eleições, mas não revelou como seus líderes e aliados, na Câmara, agirão sem ter como “argumentos” as famosas emendas de relator! A conferir…É a análise de Alexandre Jardim no JbrNews…

