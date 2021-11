JBr News #295 – Política é no fio do bigode?

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não tem mais no momento as verbas do Orçamento secreto

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não tem mais no momento as verbas do Orçamento secreto. Mas mesmo assim ele conseguiu aprovar a PEC dos Precatórios. Isso parece ser resolvido dos compromissos informais do mundo da política, a confiança no chamado "fio do bigode". No JBrNews de hoje, Rudolfo Lago e Alexandre Jardim comentam como isso funciona.