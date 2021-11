JBr News #288 – A terceira via se mexe. Mas será que não há muito cacique para pouco índio?

De acordo com as pesquisas, na polarizada eleição entre Lula e Bolsonaro, só haveria chance de um terceiro nome se ele aglutinasse todos os demais votos

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.

No JBr News de hoje:

A terceira via se mexe. Mas será que não há muito cacique para pouco índio?

Há agora uma profusão de opções de terceira via. De acordo com as pesquisas, na polarizada eleição entre Lula e Bolsonaro, só haveria chance de um terceiro nome se ele aglutinasse todos os demais votos. Então, temos aí uma situação em que surgem muitos caciques para poucos índios. É o que comenta Rudolfo Lago, no JBrNews de hoje.

Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!