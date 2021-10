JBr News #286 – Alcolumbre acusado de rachadinha… O clima no Senado só piora…

Davi Alcolumbre, está há mais de três meses sentado em cima da indicação de André Mendonça para o STF

Alcolumbre acusado de rachadinha… O clima no Senado só piora…

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Davi Alcolumbre, está há mais de três meses sentado em cima da indicação de André Mendonça para o STF. A acusação feita esta semana pela revista Veja de que há prática de rachadinha no seu gabinete só torna ainda mais complicado o ambiente no Senado. É que o analisam Rudolfo Lago e Alexandre Jardim no JBrNews de hoje.

