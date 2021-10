JBr News #280 – Votação na CPI da Covid

A CPI da Covid conclui seus trabalhos num clima de consenso para a votação prevista para a próxima semana (26/10)

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A CPI da Covid conclui seus trabalhos num clima de consenso para a votação prevista para a próxima semana (26/10) mas esse acordo não garante que será uma votação tranquila e sem ataques! Muito menos se com o fim da CPI, o assunto Pandemia deixará de ser o mais comentado…É sobre isso que Alexandre Jardim analisa neste JBrNews de hoje! Confira… Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!