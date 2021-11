JBr News #279 – Há um risco de Bolsonaro sair do G20 como vítima para os seus

Os bolsonaristas perdoam tudo em seu líder. Por isso, não será espanto se, em vez de vergonha, eles se identificarem com o isolamento de Jair Bolsonaro

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os bolsonaristas perdoam tudo em seu líder. Por isso, não será espanto se, em vez de vergonha, eles se identificarem com o isolamento de Jair Bolsonaro na reunião do G20. Do tipo: quem já se sentiu deslocado em reunião de bacana? É o comentário de Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.