JBr News #279 – A CPI e o dia depois do fim

Depois dos humores pacificados dentro do G7, o relatório do senador Renan Calheiros foi lido. E, aparadas as arestas, certamente terá o pleno apoio do grupo que domina a CPI na sua votação na semana que vem. O relatório é duro e suas acusações graves. Mas manter sua chama acesa até as eleições de 2022 será o grande desafio de quem o produziu. Esse é o tema do comentário de Rudolfo Lago hoje no JBrNews.