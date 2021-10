JBr News #277 – A fogueira das vaidades

Na reta final da CPI da Covid, o relator Renan Calheiros por muito pouco não acabou entornando o caldo todo

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Na década de 80, o jornalista Tom Wolfe escreveu um romance que se tornou um best-seller, chamado “A Fogueira das Vaidades”. No livro, ele mostra como é fácil as pessoas caírem na fogueira das vaidades. Como, em nome de preservar reputações ou sair em busca da promoção fácil, barbaridades são cometidas. Na reta final da CPI da Covid, o relator Renan Calheiros por muito pouco não acabou entornando o caldo todo por conta da irresistível tentação de cair na fogueira das vaidades. É o comentário de hoje de Rudolfo Lago no JBrNews. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!