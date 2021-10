JBr News #274 – Com Moro, sessão de terapia coletiva

Se Moro entrar mesmo no Podemos para disputar a Presidência, terá de primeiro fazer uma sessão de terapia coletiva com os eleitores

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Se Moro entrar mesmo no Podemos para disputar a Presidência, terá de primeiro fazer uma sessão de terapia coletiva com os eleitores. Para convencer os eleitores e a ele mesmo que cometeram um erro quando embarcaram na canoa de Jair Bolsonaro. É o tema do JBrNews de hoje, com Rudolfo Lago. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!